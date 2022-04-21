  1. Dünya
  2. Avrupa
21 Nis 2022 16:02

Rusya'dan 3 Baltık ülkesine diplomatik misilleme

Rusya'dan 3 Baltık ülkesine diplomatik misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki Litvanya, Letonya ve Estonya’nın St. Petesburg'daki başkonsolosluk faaliyetlerini sona erdirdi ve çalışanlarını sınır dışı etme kararı aldı.

TRT Haber'e göre, Bakanlık, Letonya, Litvanya ve Estonya’ya nota vererek Litvanya’nın Klaipeda, Letonya’nın Liepaja, Daugavplis, Estonya’nın Narva ve Tartu şehirlerindeki Rus başkonsolosluk ve konsoloslukların kapatılmasını protesto etti.

Mütekabiliyet ilkesi gereği ve bu ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımda bulunması nedeniyle Letonya’nın St. Petersburg’daki başkonsolosluk ve Pskov’daki konsolosluk, Estonya’nın St. Petersburg’daki başkonsolosluk ve Pskov’daki konsolosluk, Litvanya’nın St. Petersburg’daki başkonsolosluk faaliyetlerine ilişkin verilen onay geri çekildi.

Açıklamada, bu ülkelerin bu misyonlardaki diplomatlarının “istenmeyen kişi” ilan edildiği, Rus vatandaşı olmayan idari-teknik personelin de “kabul edilemez” olduğu aktarılarak “Belirtilen tüm bu kişilerin, ülkelerindeki Rus konsolosluk çalışanların sınır dışına çıkmaları için verilen süre ile aynı sürede Rusya Federasyonu topraklarını terk etmeleri talep edildi.” ifadeleri kullanıldı.

News Code 1901721
https://tr.mehrnews.com/news/1901721/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler