İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis cezası istendi

Türk medyasına göre, 31 mart 2019'da gerçekleştirilen Büyükşehir Başkanlığı seçimi 6 mayıs'ta YSK tarafından iptal edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun 4 kasım 2019'daki bir programda yaptığı konuşmada söylediği sözlerin YSK üyelerine hakaret içerdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Dava Anadolu 7. Asliye ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Son duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaası soruldu. Savcılık İmamoğlu’nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.