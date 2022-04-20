  1. Türkiye
20 Nis 2022 17:41

İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis cezası istendi

İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis cezası istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, yerel seçimlerin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Savcılık 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi.

Türk medyasına göre, 31 mart 2019'da gerçekleştirilen Büyükşehir Başkanlığı seçimi 6 mayıs'ta YSK tarafından iptal edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun 4 kasım 2019'daki bir programda yaptığı konuşmada söylediği sözlerin YSK üyelerine hakaret içerdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Dava Anadolu 7. Asliye ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Son duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaası soruldu. Savcılık İmamoğlu’nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

News Code 1901703
https://tr.mehrnews.com/news/1901703/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler