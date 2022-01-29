AK Parti'de Süleyman Soylu’ya karşı yeni cephe açıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün istifasının ardından gözler, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a döndü. Numan Kurtulmuş, kurucusu olduğu ve Genel Başkanlığı’nı yaptığı HAS Parti’de Abdulhamit Gül de bulunuyordu. Gül'ün istifasının Süleyman Soylu-Numan Kurtulmuş savaşını kızıştıracağı iddia edildi. Abdulhamit Gül, Numan Kurtulmuş’a da yakınlığı ile biliniyordu.

Süleyman Soylu ile Gül arasına Numan Kurtulmuş girmişti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında geçtiğimiz günlerde 'hukuk' tartışması çıkmış ve araya Numan Kurtulmuş girmişti. Süleyman Soylu’nun "Ya arkadaş, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerine, Abdulhamit Gül de “Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine açıklama yapan Numan Kurtulmuş, "İki bakanımızın arasında böyle bir tartışma, sürtüşme varmış gibi anlayışın ortaya konması son derece yanlış" cevabını vermişti.

Devlet Bahçeli ile karşı karşıya gelmişti

Odatv’nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ( İBB) “bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar” gerekçesiyle başlatılan ve kamuoyunca 'siyasi sebeplere' dayandırılan teftiş, AK Parti içinde de çatlağa yol açtı.

Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB’ye başlatılan soruşturmaya destek çıkarak, Bakan Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan açıklamalarına destek vermişti.

Buna karşılık Numan Kurtulmuş ise, "Belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı birtakım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş’u hedef alarak, “Senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir” dedi. Bu durum AK Parti içinde de tartışmalara neden oldu.