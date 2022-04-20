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20 Nis 2022 19:10

Türkiye'de "Filistin Üzerine İncelemeler" kitabı yayınlandı

Türkiye'de "Filistin Üzerine İncelemeler" kitabı yayınlandı

Rahmetli İmam Humeyni'nin kızı ve Filistin Milletini Savunma Derneği Genel Sekreteri Zehra Mustafavi'nin kaleme aldığı "Filistin Üzerine İncelemeler" kitabı, Tesnim Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilerek yayımlandı.

IQNA Haber Ajansı'na göre, İran İslam Kültür ve İlişkiler Teşkilatı'nın haberine göre, bu kitap İsmail Beniderya tarafından Türkçe'ye çevrilerek Türkiye'de Tesnim Yayınları tarafından 1000 nüsha ve 336 sayfa olarak yayınlanmıştır.

Bu kitap dört bölümden oluşmaktadır. "Filistin İslam'ın bir parçasıdır", "Siyonist Rejim; küresel güvenliğe tehdit", "Siyonizm karşıtı direniş" ve "İslami Uyanış".

Yazar, İslam Devrimi'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) Filistin ve Siyonizm hakkındaki görüşlerini aktardıktan sonra Filistinli mültecilerin durumunu inceliyor ve ardından Siyonist Rejim hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Mustafavi daha sonra direniş tarihine ve Siyonizm karşıtı mücadeleye değinerek Lübnan ve Hizbullah'ın rolü ve önemini değerlendiriyor.

Çalışmanın son bölümü Ortadoğu'daki son gelişmelerin analizine ve İslami uyanış meselesine ayrılmıştır.

Kitabın bir bölümünde şu ifadeler yer alıyor: Uzun yıllar geçmesine rağmen hala eski Filistinli kimliğinde ısrar eden kapsamlı bir siyasi, kültürel ve propaganda saldırısına, nesillerin bölünmesine rağmen, acı çeken ve yerinden edilmiş ancak dirençli bir ulus, ulusal kimliğe olan bu bağımlılık ve bağlılığını hiçbirini hafifletemedi ve azaltmadı.

News Code 1901706
https://tr.mehrnews.com/news/1901706/

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