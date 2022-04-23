İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 608 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 962’ye, vaka sayısı ise 7 milyon 215 bin 512’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 87'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 963 bin 991'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.