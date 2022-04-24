İran'da vefat ve vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 528 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 975’e, vaka sayısı ise 7 milyon 216 bin 40'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 46'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 966 bin 954'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.