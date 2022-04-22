İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 96 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 940’a, vaka sayısı ise 7 milyon 214 bin 904’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 134’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 960 bin 970'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.