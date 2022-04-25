İran Genelkurmay Başkanı'ndan Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

Tümgeneral Bakıri’nin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kardeş ve dost ülke Afganistan’da tekfirci teröristler, ABD ve Siyonist Rejim’in paralı askerleri ve sulta düzenine bağlı güvenlik ervisleri tarafından düzenlenen ve çok sayıda mazlum insanın özellikle kadın ve çocukların yaralanmasına ve şehit olmasına neden olan terör saldırılarının tekrarlanması, bu tür felaketleri incelemek ve Beyaz Saray’ın şeytani stratejileri ile birlikte okullar ve camiler de dahil bu İslam topraklarının güvenliğini hedef alan unsurları cezalandırmak için acil ve uygun önlemler alınmasını gerektirmektedir.

Afgan öğrencilerin Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda şehit olması nedeniyle Afganistan halkına başsağlı dilerim.”

Tümgeneral Bakıri ayrıca bu olaylarda yaralananlar için Yüce Allah’tan acil şifalar diledi.