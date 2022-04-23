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23 Nis 2022 16:14

Reisi: Afganistan'daki son saldırıların failleri cezalandırılmalı

Reisi: Afganistan'daki son saldırıların failleri cezalandırılmalı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afganistan halkına ve bölge uluslarına yönelik tehditlerin yayılması konusunda uyarıda bulundu.

 İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afganistan'ın farklı bölgelerinde okullar ve camilerde düzenlenen ve çok sayıda insanın şehit olması ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerin tekrarlanması ardından yayınladığı bir mesajda, Afganistan halkına ve bölge uluslarına yönelik tehditlerin yayılması konusunda uyarıda bulundu.

Afganistan'daki son terör saldırılarını şiddetle kınayan Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan halkının güvenliğinin özellikle okullar, camiler ve din merkezlerde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Reisi, son saldırıların faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasında Afgan yöneticilerinin sorumluluğunu vurgulayarak, İran'ın tekfirci terörizm tehdidine karşı koymak ve bu cinayetlerin tekrarını önlemek için işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Reisi ayrıca İran'ın, bu terör saldırılarının mağdurlarına tıp alanında da yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

News Code 1901744
https://tr.mehrnews.com/news/1901744/

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