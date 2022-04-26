İran Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan Bakü’ye önemli ziyaret

Diplomasi İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile görüştü.

Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu’nda alınan kararların takip edilmesi, ortak projeler, Dağlık Karabağ'ı yeniden inşa süreci ve iki ülkeyi ilgillendiren konular ele alındı.

Görüşmelerde İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi de hazır bulundu.

Daha önce Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi'nin önümüzdeki günlerde Bakü’ye gideceğini ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in önümüzdeki ayalarda İran’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.