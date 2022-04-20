Putin: Batı'nın hukuk dışı yaptırımları, Dünya Ticaret Örgütü ilkeleriyle çelişiyor

Metalurji sektörünün geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıda konuşan Rusya lideri Vladimir Putin, Batı'nın metalurji şirketlerine uyguladığı hukuk dışı yaptırımların DTÖ ilkeleriyle çeliştiğini ve bu nedenle Rusya'nın DTÖ'deki eylemleriyle ilgili stratejiyi güncelleyeceğini belirtti.

DTÖ ilkelerine bağlılıklarını sürekli dile getiren Avrupalı meslektaşlarının bu ilkeleri çiğneyen yaptırımlar uyguladığının altını çizen Putin, hükümete 1 Temmuz'a kadar Batı'nın kararlarını gözden geçirme ve güncellenmiş DTÖ stratejisini hazırlama talimatı verdi.

"Avrupalı girişimcilerin çıkarlar göz ardı edildi"

Avrupalı bürokratların dar görüşlü politikası nedeniyle hem metal fiyatlarının hem de enflasyonun artmasına yol açacağı uyarısında bulunan Rus lider, "Rus metalurji firmalarına yönelik hasmane adımlar, anlık siyasi çıkarlar uğruna atıldı. Bu bahaneyle, yıllar içinde geliştirilen, ticari itibar, karşılıklı çıkar ve ekonomik verimlilik gibi rasyonel unsurlara dayanan ilişkilerin üstü çizildi. Direkt konuşacak olursam, Rus şirketleriyle iş birliği içinde mal üreten ve istihdam sağlayan Avrupalı girişimcilerin çıkarları basitçe göz ardı edildi, bir kenara bırakıldı" dedi.

Yeni trendleri dikkate alarak, Rus metalurji ürünlerinin üretim ve tedarik yapısında değişiklikler yapılması gerektiğini kaydeden Putin, "İşletmelerin halihazırda lojistik ve üretim zincirlerini yeniden düzenlediğini, işletmeleri çalışır durumda tutmak ve işçi kolektiflerinin çıkarlarını korumak için yeni tedarikçiler ve alıcılar bulduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya pazarında yerli metalurji ürünlerine talebin korunması gerektiğini de belirten Putin, bunun için tüm ekonomi, Rusya'nın bölgeleri ve sakinleri için hissedilir etkiler yaratacak uzun vadeli projelerin ve programların başlatılması talimatı verdi.