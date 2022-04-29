  1. İran
29 Nis 2022 09:54

İran'da bir terör çetesi çökertildi

İran'da bir terör çetesi çökertildi

İran’ın Kürdistan eyaletinde Komale terör grubunun çekirdeğinin tespit edildiği ve üyelerinin tutuklandığı belirtildi.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Komaler komünist terör grubunun çekirdeği tespit edildiği ve bu grubun üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçmişinde terör eylemleri bulunan Komale terör grubu son yıllarda istihbarat servisleri tarafından gizli faaliyetler yaparak örgütlenmiş bir şekilde İslam'a ve ülkeye karşı propaganda yapmıştır.”

Yurt dışından yönlendirilen bu çekirdeğin üyeleri bu vesileyile Dünya Kudüs Günü gölgede bırakmak istiyordu.

News Code 1901857
https://tr.mehrnews.com/news/1901857/

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