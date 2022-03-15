İran'da iki terör çetesi çökertildi

İran İstihbarat Bakanlığı, yabancı istihbarat servisleri adına ülkede sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme hazırlığında olan iki terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sistan ve Beluçistan ilinde altyapı projelerinde çalışan bazı yabancı uyruklulara suikast düzenlemek amacıyla ülkeye giriş yapan altı silahlı terörist tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca adı geçen teröristlerin destek ekibi de çökertildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Siyonist Rejim adına çalıştığı ve Fordo Nükleer Tesisine sabotaj hazırlığında olan kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.