  1. İran
24 Tem 2022 09:41

İran'da Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

İran'da Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan Siyonist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'a bağlı ajanların yakalandığını bildirdi.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terör saldırıları gerçekleştirmek üzere ülkeye gönderilen Siyonist Rejim'in casusluk örgütüne bağlı ajanlardan oluşan bir şebekenin tüm unsurları, planladıkları eylemleri gerçekleştiremeden istihbarat birimleri tarafından tespit edilerek, tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Mossad ile irtibat halinde olan casusların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınırları üzerinden İran'a girdiğinin tespit edildiği" aktarıldı.

Operasyonda, yakalanan ajanlara ait silahlar, patlayıcılar, teknik ve iletişim ekipmanlarının da ele geçirildiğinin bilgisi verildi.

News Code 1903705
https://tr.mehrnews.com/news/1903705/

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