Ensarullah, Tel Aviv yakınındaki şehadet eylemini tebrik etti

Arap medyasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi, Tel Aviv yakınlarındaki Elad kentinde düzenlenen şehadet eylemi ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Filistin direnişine ve halkına hitaben yapıldığı açıklamada, “Düşmanın kışkırtıcı eylemlerine ve kutsal mekanlara yapılan baskınlara yanıt olarak düzenlenen son şehadet eylemini kutluyoruz.

Düşman Siyonist Rejim’i sarsan operasyonlardan dolayı Filistin direnişi ile halkını tebrik ediyoruz. İslam ümmetinin tüm evlatlarından Filistin halkını ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın İsrail zorbalığına karşı kazandığı zaferi desteklemelerini istiyoruz.

Filistin toprakları işgal edildiği sürece güvenlik ve barışın sağlanamayacağını ve ilişkilerin normalleşmesinden yenilgi ve umutsuzluktan başka bir sonuç çıkmayacağını düşman rejimin bilmesi lazım.” ifadeleri kullanıldı.

Tel Aviv'in doğusundaki Elad kentinde dün akşam saatlerinde silah ve baltayla düzenlenen feda eyleminde en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.