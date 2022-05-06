Hamas’tan Elad operasyonu ile ilgili açıklama

El-Kanu, “İşgalci yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına karşılık olarak kahramanca bir operasyonla Siyonist düşman ile onun güvenlik kurumlarına ağır bir darbe indirildiğine bir kez daha tanık olduk.” dedi.

Filistin halkı her türlü imkanla Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam edeceklerini aktaran El-Kanu, işgalcilere her yerde ağır darbeler indireceğini vurguladı.

Sözcü El-Kanu, Siyonist düşmanın Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerin ve ırkçı politikalarının bedelini ödeyeceğini belirterek, işgalin tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar Filistin milletinin mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Abdel Latif El-kanu, Mescid-i Aksa başta olmak üzere diğer kutsal mekanlara yönelik baskınlara karşı yapılan Elad operasyonunun Filistin halkının öfkesinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Hamas sözcüsü ayrıca, Elad operasyonunun, Mescid-i Aksa'nın kırmızı bir çizgi olduğu yönündeki direniş uyarılarının pratik bir uygulaması olduğunu kaydetti.

Tel Aviv'in doğusundaki Elad kentinde dün akşam saatlerinde silah ve baltayla düzenlenen feda eyleminde en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.