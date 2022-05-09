İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "İşçiler Haftası" anısına bugün sabah saatlerinde ülkenin dört bir tarafından gelen işçi topluluklarıyla İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde bir araya geldi.

Emekçilere hitap eden Ayetullah Hamanei, işçilerin düşmanın politikalarına karşı mücadelede en ön safta yer aldığını belirtti.

"İslam Devrimi’nin başından itibaren küresel istikbar gücü ülkenin üretimini durdurmaya çalıştı. Son 10-15 yılda onların bu politikasına tanık olduk, bütün yaptırımları ve söylemleri ülke üretimini sekteye uğratmak için yapılmıştır." ifadelerini kullanan Devrim Lideri, İranlı işçilerin dimdik ayakta durup düşmanın politikasının gerçekleşmesini engellediğini söyledi.

Ayetullah Hamanei, yerli malı tüketimine vurgu yaptı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, yerli mallar yerine yabancı ürünleri tercih etmenin ülke üretimi ve emekçilerinin zararına olduğunu belirterek, “Vatandaşlardan yerli ürün almalarını istiyoruz. Tabii ki ülkedeki en büyük tüketici olan devlet kurumları yabancı mal almamak için elinden geleni yapmalıdır." dedi.

Hükümetin şu anda ekonomi alanında yaptığı çalışmaların önemli olduğunu anlatan İslam Devrimi Lideri, "Yüce Allah'ın izniyle, yasama, yürütme ve yargı organları, devlet kurumları ve vatandaşlarda da dahil olmak üzere herkes hükümetin çalışmalarının sonuca ulaşmasına yardımcı olmalıdır." diye konuştu.