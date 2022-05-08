Ayetullah Hamanei: Suriye uluslararası savaşı kazandı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede, Suriye halkı ve hükümetinin gösterdiği direniş ile uluslararası bir savaşta elde ettikleri zaferin Suriye'nin imaj ve itibarının artmasına katkı sağladığını ifade ederek, “İran Cumhurbaşkanı ve hükümetinin Suriye ile işbirliğini genişletme konusundaki kararlı duruşu göz önüne alındığında, iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir.” dedi.

İslam Devrimi Lideri, Suriye'nin siyasi ve askeri alanlardaki büyük başarılarına değinerek, “Eski zamanlarda Suriye’de yıkım yoktu, ancak Suriye şimdi eskisinden çok daha fazla saygı görüyor ve herkes onu bir güç olduğuna inanıyor.” ifadesini kullandı.

Bugün bölge halklarının Suriye Devlet Başkanı ve halkıyla gurur duyduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, şunları kaydetti:

"Sizin ve komşu ülkelerimizin bazı liderleri, Siyonist liderleriyle birlikte oturup kahve içerler, ancak bu ülkelerin halklarının çoğu Uluslararası Kudüs Günü'nde sokaklara dökülüyor ve Siyonizm karşıtı sloganlar atıyor. Bugün bölgenin gerçeği bu.”

Suriye'nin uluslararası savaşta gösterdiği direniş ile zafere ulaşmasında çeşitli faktörler rol oynadığını anlatan Ayetullah Hamanei, Esad'a hitaben, “En önemli faktörlerden biri sizin kararlı duruşunuzdur. Yüce Allah'ın izniyle bu irade vasıtasıyla savaşın yıkıntılarını yeniden inşa edebilirsiniz. Çünkü önünüzde yapılması gereken harika işler var.” açıklamasını yaptı.

Şehit General Kasım Süleymani'yi saygıyla yad eden Devrim Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye konusu, bu büyük şehit için çok özel bir anlam ifade ediyordu. Kelimenin tam anlamıyla ona fedakarlık yapan General Süleymani’nin Suriye'deki davranışı 8 yıllık kutsal savunmadaki davranışından farklı değildi.

Şehit Süleymani ve Şehit Hamedani de dahil olmak üzere Devrim Muhafızları'nın diğer önde gelen üyeleri gerçekten canla başla çalıştılar ve Suriye meselesini kutsal bir görev ve yükümlülük olarak benimsediler.

İran ve Suriye arasındaki ortak bağ her iki ülke için de hayati önem taşıyor ve zayıflamasına izin vermeden daha fazla güçlenmesine katkıda bulunmalıyız."

Ayetullah Hamanei, daha önceki yıllarda Suriye'ye karşı cephede yer alan bazı ülkelerin dostluk ifadelerine işaret ederek, "Geçmişten yola çıkarak gelecek çizgisi belirlenmesi gerekiyor." dedi.

Ayrıntıları gelecek...