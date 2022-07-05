Son seçim anketi: AK Parti'de kan kaybı sürüyor

Türkiye’de Haziran 2023’te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler yaklaşırken, araştırma şirketleri anket sonuçlarını paylaşmayı sürdürüyor. Piar Araştırma, yaptığı son seçim anketinde “Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” diye sordu. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı 5,5 puana çıktı. 1-2 Temmuz tarihleri arasında, 40 ilde yapılan ankete 11 bin 406 kişi katıldı ve anket SMS link yönlendirme yöntemiyle yapıldı. Araştırmanın yüzde 95 güven aralığında ve yüzde 2,2 hata payı içerdiği bildirildi. Peki, son seçim anketinde hangi parti ne kadar oy alıyor? İttifakların oy oranları kaç?

Piar’ın yaptığı ankete kararsızların oyları dağıtıldığında bakıldığında iktidar partisi AKP’nin oy kaybı sürüyor. Kararsızların oyları dağıtıldığında AKP ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 35,1 olarak gerçekleşti. CHP ve İYİ Parti ortaklığındaki Millet İttifakı ise yüzde 40,6’lık oy oranı ile bir kez daha önde yer aldı. İki ittifak arasındaki oy farkı ise 5,5 puan oldu.

AK Parti kan kaybetmeye devam ediyor

Piar’ın yaptığı ankete partiler bazında bakıldığında, iktidar partisi AKP’nin oy kaybı sürüyor. Son aylarda neredeyse bütün anketlerde oy kaybeden AKP, Piar’ın anketinde kararsızların oyları dağıtıldığında yüzde 27,8’lik seçmen oranına ulaştı. En fazla oy oranına ulaşan parti ise CHP oldu. CHP, kararsızların oyları dağıtıldığında yüzde 29,6’lık oy oranına ulaştı. Ankette en fazla oy oranına ulaşan 3. parti ise HDP oldu. Herhangi bir ittifaka dahil olmayan ve seçimlerin kilit partisi olarak görülen HDP’nin oy oranı yüzde 11,2 olarak açıklandı.

Millet İttifakı’nın ortaklarından İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 11’de kalırken, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP ise yüzde 7,3’te kaldı. Altılı masada yer alan DEVA Partisi yüzde 3,8 ve Gelecek Partisi ise yüzde 3’lük oy oranlarına ulaştı.

Kaynak: Kronos