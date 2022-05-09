İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 570 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 189'a, vaka sayısı ise 7 milyon 225 bin 759'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 854'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 8 bin 231'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.