Çavuşoğlu IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyon Toplantısı'na katılacak

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Mayıs 2021 tarihinde Marakeş'te Fas ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu toplantıda, Suriye ve Irak’ta DEAŞ ile mücadelede devam eden çabalar gözden geçirilecek; Afganistan ve Afrika’da son dönemde artan DEAŞ varlığına ilişkin mevcut durum ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın ayrıca toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.