Irak’ta ABD'ye ait lojistik konvoya saldırı

"Baghdadtoday" sitesinde yer alan bilgiye göre; Irak'ın Divaniye eyaletinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan konvoya yönelik saldırı düzenlendi.

Haberde saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildirildi.

Koalisyon güçlerinden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Son günlerde Anbar ve Zikar vilayetinde de ABD'nin lojistik destek konvoyu yol kenarı bombalarıyla hedef alınmıştı.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.