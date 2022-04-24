Irak'ta bir ABD lojistik konvoyu hedef alındı

Irak medyasına göre, Anbar vilayetinde ABD'nin lojistik destek konvoyu dün akşam saatlerinde yol kenarı bombalarıyla hedef alındı.

Olayda meydana gelen hasar veya olası can kayıplarının detayları henüz açıklanmadı.

Ashab-ı Kehf grubu Anbar vilayetinde ABD güçlerine ait konvoya yapılan saldırıyı üstlendi.

ABD'nin ülkedeki askeri varlığına yönelik sık sık saldırılar gerçekleşiyor.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.