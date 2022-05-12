Emir Abdullahiyan, Lübnanlı Bakan ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza ile görüştü.

Emir Abdullahiyan, Lübnan'ın İran'ın dış politikasındaki konumunu özel olarak değerlendirerek, İran halkı ile tüm Lübnan halkının tarihi bir geçmişi olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, Lübnan'daki ekonomik sorunlara dair, "Baskıcı Batı yaptırımlarına rağmen, İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan hükümeti ve halkının talebi üzerine ekonomik işbirliğini geliştirmeye hazır." dedi.

Tel Aviv ile normalleşme anlaşması imzalayan bölgedeki bazı ülkelerin tutumunu eleştiren Emir Abdullahiyan, bölge halklarının Siyonist Rejim'le ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyeceğine inandıklarını söyledi.

Bu görüşmede Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, İran'ın Batı Asya bölgesindeki özel konumuna atıfta bulunarak, "Lübnan hükümeti, başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bölgedeki tüm dost ve kardeş ülkelerle dostane ilişkileri genişletmeye hazırdır." diye konuştu.