ABD siyasi kararını verirse iyi ve güvenilir bir anlaşma mümkündür

İran Dışişleri Bakanı Hüsyin Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın Tahran ziyaretini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Mora'nın Tahran ziyareti ve meslektaşım Sayın Bakıri ile yaptığı görüşmeler, Viyana görüşmelerinin geri kalan meselelerini çözme girişimlerine odaklanmak için yeni bir fırsattı.

ABD siyasi bir karar verir ve taahhütlerine bağlı kalırsa, iyi ve güvenilir bir anlaşma mümkündür. görüşmeler devam ediyor."