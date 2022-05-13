İran ve Katar dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin eşliğinde Tahran'ın ziyaret eden Katarlı mevkidaşı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Sani ile görüştü.

Taraflar bu görüşmede, Al Jazeera TV kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Siyonist Rejim güçleri tarafından katledilmesini kınayarak, uluslararası kurumların Filistin'deki insan hakları ihlallerine ve gazetecilere yönelik yapılan suikastlara karşı ciddi bir önlem almamasını ve çifte standartlar benisemesini, Kudüs'te işgalci rejimin terör eylemlerinin devam etmesinin ana nedeni olarak nitelendirdiler.

İran ve Katar dışişleri bekanları, Siyonist Rejimin vahşice eyleminin, bu rejimin ifade özgürlüğüne karşı olduğunu ve Filistin'deki cinayetlerini saklamaya çalıştığını gösterdiğini ifade ettileri.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Şirin Ebu Akile'nin şehadetinden dolayı bu şehidin ailesine, Filistin halkına, Hristiyan toplumuna ve basın mensuplarına başsağlığı diledi.