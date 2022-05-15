Reisi'den İslami birliğin önemine vurgu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün ülkenin farklı bölgelerinden gelen bir grup Ehl-i Sünnet alimi ile bir araya geldi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, ülkenin ekonomik durumuna değinerek, hükümetin halkın yaşam sıkıntılarını giderebilmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Sünni vatandaşların ve din alimlerinin ülke tarihindeki önemli konumuna dikkati çeken Reisi, "Siz alimler ve düşünürler, yaşadığınız bölgede birçok hizmetin kaynağısınız. Şiiler ve Sünniler ülkemizde uzun yıllardan beri iç içe yaşamaktadır.” dedi.

İbrahim Reisi, İslam düşmanları tarafından üretilen sözde inançlar hakkında, “Aynı madalyonun iki yüzü olan İngiliz Şiiliği ve Amerikan Sünniliği İslam dünyasında birlik karşıtıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, İslami Vahdet’in (birlik) İran İslam Cumhuriyeti için stratejik bir mesele olduğunu dile getirdi.