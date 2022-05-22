Reisi'nin Umman ziyareti iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin göstergesidir

El-Alem kanalına göre, Umman Krallığı dün İran Cumhurbaşkanı Seyyi İbrahim Reisi'nin Maskat ziyaretine ilişkin olarak bir bildiri yayınladı.

Umman Krallığı yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Maskat ziyaretini, iki ülke arasındaki komşuluk ve iyi ilişkilerin bir örneği olarak nitelendirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu ziyaret, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said ve Sayın Reisi'nin ikili ilişkileri her alanda güçlendirme çabaları ve iki dost ülkenin çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir.

Reisi'nin Umman ziyarti sırasında, tarafların çıkarlarının sağlanması için iki komşu ülke arasındaki ortak meseleler ele alınacaktır."

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said'in daveti üzerine üst düzey bir heyetin eşliğinde Pazartesi günü (23 Mayıs) Maskat'a gidecek.