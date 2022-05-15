Suriye'den BM'ye "İsrail" mektubu

Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na yazdığı mektupta İsrail rejimi saldırılarının kınanmasını istedi.

Mektupta, “İsrail işgal ordusu, 13 Mayıs 2022 Cuma akşamı yaklaşık saat 8. 20’de, Banyas’ın batısındaki Akdeniz yönünden orta bölgedeki bazı noktaları hedef alan füze patlamaları içeren bir hava saldırısı gerçekleştirdi. 1 sivil, 1’i çocuk 7 vatandaşın yaralanmasına ve ağır maddi kayıplara neden olurken, Mısyaf kırsalına düşen çok sayıda düşman füzesi nedeniyle ormanlık alanlarda da çok sayıda yangın çıkmasına neden oldu” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Suriye’nin BM Genel Sekreteri ve GK’ni, Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma ve BM’i uygulama yetkisine uygun olarak bu saldırganlığı açık ve net bir şekilde kınamaya çağırdığını, İsrail’in işgal altındaki Suriye topraklarını işgalini sona erdirmeye ve İsrailli saldırgan tarafın Konsey kararlarına saygı duymasını talep etmeye, saldırgan İsrail tarafının ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına saygı göstermesini ve 31 Mayıs 1974’te Cenevre’de imzalanan (Kuvvetler Ayrılığı ve Çatışmaların Durdurulması) anlaşmasının hükümlerine uymasını talep etmek, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmekten derhal ve koşulsuz olarak vazgeçmesi talebinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı mesajını şu sözlerle sonlandırdı: “Suriye Arap Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi’nden İsrail’in Suriye’nin egemenliğine yönelik saldırıları konusunda açık ve net bir tavır almalarını ve çelişen herhangi bir siyasi düşünce ve hesaptan uzak durmasını bekliyor.

Kaynak: SANA