Cumhurbaşkanı Reisi Umman'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said'in daveti üzerine yakında Maskat'a gidecek.

İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı Batı Asya Ofisi Genel Müdürü Farzad Pilten bu konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyareti arifesinde, İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı ve İran-Umman Ortak Ticaret Odası ile işbirliği içinde iran'dan bir ticaret heyeti 16 Mayıs'tan itibaren Maskat'a gidecek" dedi.

Pilten, İran heyetinin bu ziyaret sırasında, İran-Umman ticaret toplantısına katılacağını, Umman'a ihracatı geliştirme yöntemlerini inceleyeceğini, iki ülkenin siyasi yetkilileri arasındaki müzakerelerde ele alınacak ticari ilişkilerin geliştirilmesindeki sorun ve engelleri belirleyeceğini ifade etti.