Niinistö: NATO üyeliği için Erdoğan ile görüşmeye hazırım

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği için başvuru yapacaklarını açıkladı.

Niinistö, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."