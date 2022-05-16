İbrahim Kalın'dan dikkat çeken f-16 açıklaması

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Kalın, F-16’lara yönelik talep konusunda, “Biden yönetimi bunu ileriye taşımak için bir dizi somut, olumlu adım attı. Şimdi Kongre’den geçmesi gerekiyor ve Kongre’den onay alacağını umuyoruz. Bu zorlu dönemde sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, aynı zamanda Türkiye’nin ve NATO’nun savunma kabiliyetlerini de güçlendirecektir. Daha fazla işbirliği ve karşılıklı anlayışa dayalı adımlar da devam etmektedir” dedi.

Türkiye, ABD’den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80’e yakın modernizasyon kiti satın almak için ekim ayında talepte bulunmuştu. Türkiye’nin alım talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor.