ABD, Suriye'deki sivil katliamına yönelik incelemesini tamamladı

Kara Kuvvetlerinden Orgeneral Michael Garrett, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in talimatı üzerine, ocakta ortaya çıkan ve ABD’de tartışmalara neden olan ABD'nin SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüne destek bahanesi ile 18 Mart 2019'da Bağuz'da düzenlediği hava saldırısındaki sivil kayıplarına ilişkin incelemesini tamamladı.

Garrett, raporunda saldırının angajman kurallarına uygun yapıldığını ve savaş hukuku ihlali tespit edilmediğini öne sürdü.

ABD'li general, operasyondan sorumlu komutanın "defalarca saldırı alanında sivil olmadığına dair teyit aldığını", bunun üzerine hava saldırısı izni verdiğini duyurdu.

New York Times gazetesi ABD Hava Kuvvetlerinin, 18 Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı bildirilmişti.

Kaynak: TRT Haber