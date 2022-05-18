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18 May 2022 09:56

Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz

Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz." dedi.

Türk medyasına göre, ABD'de temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi'nde Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu burada bir konuşma yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme de gerçekleştireceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu. Sayın Biden'ın teklifiyle stratejik mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın amacı ikili ilişkilerimizde ve bölgede yaşadığımız sorunlar görüş ayrılığı içinde olduğumuz konuların çözülmesi ya da bu konuda nasıl birlikte hareket edebiliriz diye çalışmalar yapmak".

News Code 1902260
https://tr.mehrnews.com/news/1902260/

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