Fransa seçimin ikinci turunda sandık başında

Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen, 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanacak.

Seçim merkezlerinde yapılacak oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayıp 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

İlk tur seçimlerde yanılmayan kamuoyu yoklamalarında bu kez Macron'un yüzde 57,5 oy oranına ulaştığı öngörülüyor. Le Pen'in ise yüzde 42,5 oy alacağı tahmin ediliyor.

Seçimin ilk turundan elenen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisinin (PS) adayı Anne Hidalgo ve Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Yannick Jadot'un yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile François Hollande, çok sayıda siyasetçi, spor ve sanat dünyasının önemli isimler, sivil toplum kuruluşları Le Pen'in iktidara gelmesini engellemek için seçmenlerden Macron'un desteklenmesini talep ediyor.

Kamuoyu yoklamalarında ilk turda yüzde 21,95 oy alan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un, seçmenlerinin yüzde 42'sinin Macron'a ve yüzde 25'inin Le Pen'e oy vereceği ifade ediliyor.

Macron'un, geleneksel sağ ve sol partilerin adaylarına hezimet yaşattığı seçimin ilk turunun ardından, özellikle iklim ve ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalarla Melenchon taraftarlarını ikna etmeye başardığı, yapılan anketler sonrasında görüldü.

Anketlere göre, son bir haftada Melenchon seçmenlerinin arasında Macron'a destek verenlerin oranı yüzde 7 arttı.

Ayrıca Le Pen'in, Melenchon taraftarlarından oy alabilme çabasından sonuç çıkmadı.

Le Pen'in 20 Nisan'daki canlı yayınında Macron ile karşı karşıya geldiği tartışma programından sonra mevcut cumhurbaşkanına destek verenlerin oranı 1 puan arttı.

Yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 59'u canlı yayın programında Macron'un daha ikna edici buldu. Le Pen için bu oran yüzde 39 olarak belirlendi.

Le Pen, aradığı desteği, seçimin ilk turunda yüzde 7 oy alan aşırı sağcı Eric Zemmour'un seçmenlerinde buldu. Anketlere göre, Zemmour taraftarlarının yüzde 72'si ikinci turda Le Pen'e oy verecek.

Macron Paris'te kutlama yapacak

Seçim günü Macron oyunu kuzey şehri Touquet'de, Le Pen ise Henin-Beaumont kentinde kullanacak.

Macron, oyunu kullandıktan sonra başkent Paris'e gelip sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından seçmenleriyle Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs-de-Mars alanında veya Invalides Meydanı'nda buluşması bekleniyor.

Le Pen de Paris'te taraftarlarıyla bir araya gelecek.

Macron'un yeniden seçilmesi halinde devir-teslim töreni yapılmayacak ve Macron, ikinci kez bu göreve getirilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.

Ancak Le Pen, seçilmesi durumunda cumhurbaşkanlığı görevini 13 Mayıs'a kadar Macron'dan devralacak.

2017'deki cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda yüzde 66,1 oy alan Macron, yüzde 33,9 oy alan Le Pen'i geride bırakmış ve cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: Euronews