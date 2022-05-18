BM Özel Raportörü'nden ABD'ye "İran'a yaptırımları kaldırın" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Alena Douhan, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanma üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek üzere İran'a ziyarette bulundu.

BM) Özel Raportörü, bugün düzenlediği basın toplantısında, İran'daki 12 günlük ziyareti hakkında açıklamada yaptı.

ABD yönetiminin İran'a uyguladığı yaptırımları eleştiren Douhan, şunları kaydetti:

"Araştırmalar 2018'den bu yana uygulanan yaptırımların İran ekonomisi üzerinde çok olumsuz etkisi olduğunu gösteriyor. Yaptırımlar, dar gelirli aileler, özel durumu olan hastalar, ev kadınları, yabancı göçmenler ve yaşlılar üzerinde en yıkıcı etki yaratmıştır.

Tek taraflı, birincil ve ikincil yaptırımların ve yaptırım tehdidinin İran'daki insan hakları durumunu tehlikeye attığına inanıyorum. İran'a tıbbi ilaç ithalatı, ikincil yaptırımlar nedeniyle sorunlarla karşı karşıya kalmıştır."

Alena Douhan, ABD'ye İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısında bulunarak, "Çünkü yaptırımlar uluslararası hukuka göre haklı gösterilemez. Devletlerden, İran hükümetinin insan hakları yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için İran'ın dondurulan dövizlerini serbest bırakmalarını istiyoruz. Onları ve tedarik şirketlerini tek taraflı yaptırımlara bağlı kalmayı bırakmaya ve özellikle gıda ve tıp alanında insani konulara özen göstermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.