İran Ordusu'nun taktik hava üssü tanıtıldı

İran Ordusu Hava Kuvvetleri'nin Kartal 44 yeraltı taktik hava üssü İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'nin katılımıyla görücüye çıkarıldı.

Kartal 44 yeraltı taktik hava üssü Ordu Hava Kuvvetlerine ait her türlü savaş uçağı ve bombardıman uçağı ile insansız hava aracını operasyonel hale getirme kabiliyetine sahiptir.

Bu büyük yeraltı üssü, Hava Kuvvetlerinin yeni savaş uçaklarını operasyonel olarak kullanma kabiliyetine de sahip olacak.