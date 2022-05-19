Katar Kültür Bakanı'ndan Tahran Kitap Fuarı'na ziyaret

Resmi ziyaret kapsamında İran’da bulunan Katar Kültür Bakanı Şeyh Abdurrahman bin Hamed bin Casim bin Hamed Al Sani, bugün 33. Tahran Fuarı'nı ziyaret etti.

Katarlı Bakan’a İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili eşlik etti.

Fuar, 11-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musallası'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nın bu yılki özel konuğu Katar seçilmiştir.

Asya ve Orta Doğu'da en önemli kitap etkinliklerinden biri olan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu fuar, o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranını kendine çekmektedir.