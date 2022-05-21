Cumhurbaşkanı Reisi'den Tahran Kitap Fuarı'na ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün sabah saatlerinde 33. Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Stantları gezerken kitaplarla ilgilenen Cumhurbaşkanı Reisi kitapçılarla sohbet etti.

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nın bu yılki özel konuğu Katar seçildi.

Bugün sona erecek olan kitap fuarına Türkiye ve Azerbaycan da katılmıştı.

Asya ve Orta Doğu'da en önemli kitap etkinliklerinden biri olan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu fuar, o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranını kendine çekmektedir.