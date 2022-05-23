Brüksel'de ikinci Aliyev, Paşinyan, Michel zirvesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel’de bir araya geldi.

Haber Global'e göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine verdiği desteği övdü.

Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan ile müzakereye hazır olduğunu yineleyerek, Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisinin tüm hükümlerini uygulaması gerektiğini vurguladı.

Michel, AB'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki arabuluculuk çabalarına devam edeceğini söyledi.

Aliyev ve Paşinyan, Michel ile yapılan ikili görüşmenin ardından, üçlü toplantıya geçti.

Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor.

Görüşmede ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, 1’inci Karabağ Savaşı'nda kaybolan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan’daki Azerbaycan halkının toplu mezarları, tarihi ve kültürel anıtları konularının da ele alınması bekleniyor.