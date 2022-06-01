Almanya Avrupa'nın en büyük NATO ordusu için harekete geçti

Şansölye Olaf Scholz yerel basına verdiği demeçte, Almanya'nın ordusuna 100 milyar euro yatırım yapma planının Berlin'in savaş gücünü önemli ölçüde genişletmesine izin vereceğini söyledi.

Bu, Alman ordusunu NATO üyeleri arasında Avrupa'nın en büyüğü yapacak" dedi.

Şansölye'nin birkaç yerel gazeteye verdiği röportajda, ülkenin önde gelen parlamento gruplarının parayı orduya yatırmak için gereken özel bir muafiyeti kabul etmesinden sonra geldi.

İktidar koalisyonunun, Almanya'nın Temel Kanununda değişiklik yapılmasını gerektiren kararı kabul etmek için oyların üçte ikisini alması için muhalefet milletvekillerinin desteğine ihtiyacı vardı.

Gerçek oylamanın parlamentonun yaz tatilinden önce yapılması bekleniyor.

Scholz, Twitter'da tasarının geçişini övdü ve ekstra milyarların Bundeswehr'i "savunma görevini her zamankinden daha iyi yerine getirebilecek" bir savaş gücüne dönüştüreceğini söyledi.

Almanya şu anda NATO üyeleri arasında dördüncü en büyük askeri güce sahip, ancak bloğun en büyük orduları Avrupa dışı ülkelerden oluşuyor: ABD ve Türkiye.

Scholz'un sözünü yerine getirmek için ordu gücünde Fransa'yı geçmesi gerekecek.

Kaynak: AA