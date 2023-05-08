İranlı komutan: Teyakkuz halindeyiz

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, hava savunma birliklerinin olası saldırılara karşı teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Tüm hava savunma sistemleri ile füzelerimiz, düşmanın hata yapması durumunda sert ve pişman edici bir yanıt vermeye hazır." dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, İran'ın bugün hava savunma alanında bölgesel güç haline geldiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 18 Nisan Ulusal Ordu Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada İsrail'in iddialarına tepki göstererek, "En ufak hatalarında Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz" demişti.