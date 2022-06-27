Siyonist Rejim'in tehditlerine müsamaha göstermeyeceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Pakistan Ordu Kurmay Başkanı General Nedim Rıza ile görüştü.

Tümgeneral Muhammed Bakıri bu görüşmede, İran ve Pakistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda iki ülkenin yetkililerinin çabasıyla geliştiğini söyledi.

İki ülkenin büyük kapasitelerine dikkat çeken Tümgeneral Bakıri, "Ortak işbirliklerini güçlendirmek için daha fazla çalışmalıyız. Son 5 yılda İranlı ve Pakistanlı askeri yetkililer arasında birçok ilişkiye tanık olduk. Bu sürecin geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

İran ve Pakistan arasındaki sınır güvenliği iki ülke arasındaki en önemli konulardan biridir. Pakistan'a yaptığım ziyaret sırasında özellikle sınır güvenliği alanında iki ülke arasındaki ortak konuları ciddi şekilde takip ettim" ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığın ve müdahalelerin ön saflarında yer aldığını belirten Tümgeneral Bakıri, "Bu rejim, bölge ülkeleriyle ilişkiler kurmak ve müdahaleci hedeflere ulaşmak için planlar uygulamaktadır" ifadelerinde bulundu.

Siyonist Rejim'in CENTCOM terör grubuna üyeliğinin ve onların tatbikatlardaki varlığının bölge için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Tümgeneral Bakıri, "Bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz ve onlara kesinlikle tepki göstereceğiz" dedi.

Yemen'deki gelişmelere değinen Tümgeneral Bakıri, Yemen meselesinin bir an önce bitmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ve Rusya savaşına atıfta bulunan Tümgeneral Bakıri, "Bu savaş bölgeyi ve dünyayı kesinlikle etkileyecek. NATO'un Rusya sınırlarına doğru genişlemesi bu ülkenin güvenliği için bir tehdittir. İki tarafın sorunlarının diyalog yoluyla çözmesini umuyoruz" diye kaydetti.

Afganistan sorununun İran ve Pakistan arasındaki en etkili sorunlardan biri olduğunu belirten Tümgeneral Bakıri, "Afganistan'daki durum göz önüne alındığında, diğer etnik grupların güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katılımı bu ülkenin geleceğinde yapıcı bir rol oynayacaktır" dedi.