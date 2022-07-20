İran-Umman askeri ilişkileri artacak

Tümgeneral Bakıri bu görüşmede iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin önemine değinerek, "İran ve Umman'ın uzun süredir elverişli askeri ilişkileri var ve bugün bu ilişkiler farklı boyutlarda gelişiyor" dedi.

İran ve Umman'ın siyasi ilişkilerine dakkat çeken Tümgenerak Bakıri, "Allah'a şükürler olsun ki Umman'ın politikaları dengeli ve bugün iki ülke arasında siyasi ve kültürel alanlarda gerekli koordinasyon var. Bölgenin güvenliği ile ilgili ve diğer konularda iki ülkenin politikaları koordineli ve uyumludur" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Bakıri, "Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin iki ülke için ortak bir alan olması hayati öneme sahip ve iki ülke arasındaki yakın işbirliği alanlarından biri olarak kabul edilmekte. Bugün filolarımız iki ülke kıyılarında gidip gelmektedir" diye kaydetti.

Tümgeneral Bakıri, "İran, komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar atıyor ve bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkiler alanında, özellikle iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerde herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz" ifadelerinde buundu.

Yabancı güçlerin bölgedeki varlığına tepki gösteren Tümgeneral Bakıri, "Hiç kuşkusuz iki ülkenin ortak bölgesinde yabancıların bulunmasının güvensizlikten başka bir sonucu yoktur ve İran ile Umman arasındaki askeri ilişkilerin genişletilmesi kesinlikle bölge halklarının, özellikle de iki ülke halkının çıkarınadır" dedi.