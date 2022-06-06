İran, Türkiye ve Irak su sorununu görüşecek

Irak Haber Ajansı'na (INA) konuşan Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani, Bağdat'ın ev sahipliğinde yapılması beklenen toplantının tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Bağdat hükümetinin komşu ülkelerle su kaynakları konusunda istişarelere devam ettiğini anlatan Hamdani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel temsilcisinin Bağdat'a seyahat etmeyi planladığını, ancak ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Ali Selacike de son günlerde Irak’ın başkenti Bağdat'a gitmişti.

Bağdat’ta İran ve Irak heyetleri arasında yapılan görüşmelerde iki ülkenin karşılaştırı toz bulutu ve kum fırtınası sorunu ele alınmıştı.