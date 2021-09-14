  1. Siyaset
14 Eyl 2021 09:16

Afganistan'daki mevcut durumun nedeni ABD'nin yanlış politikasıdır

Afganistan'daki mevcut durumun nedeni ABD'nin yanlış politikasıdır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Afganistan'daki mevcut istikrarsızlık ve güvensizlik durumunun nedeninin önemli bir kısmı ABD'nin yanlış politikalarına dayanmaktadır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında "Afganistan'daki İnsani Durum" konulu sanal bir toplantıya katıldı.

Burada konuşma yapan Emir Abdullahiyan, "Bugün Afganistan'da yeni bir durumla karşı karşıyayız. Afganistan'daki mevcut istikrarsızlık ve güvensizlik durumunun nedeninin önemli bir kısmının ABD'nin yanlış politikalarına dayandığına inanıyoruz." dedi.

Amir Abdullahiyan, Amerikalıların Afganistan'ı işgal ettiği dönemde ve son günlerdeki tahliye sürecinde Kabil Havalimanı'nda faica yarattığını vurgulayarak, toplantının hem siyasi hem de insani düzeyde mesajına işaretle, "Siyasi düzeyde, Afganistan'a güvenli, istikrarlı ve gelişmiş bir Afganistan'ın ancak tüm taraflardan oluşan kapsayıcı bir ulusal hükümetin kurulmasıyla oluşturulabileceğine dair tek bir mesaj göndermeliyiz." dedi.

İran'ın Afganistan'a insani yardım gönderilmesini kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, "İran, Afganistan'a insani yardım göndermenin yanı sıra yerel işletmeleri, ortak pazarları ve sınır geçişlerini açık tutabilmek için yeni bir Afgan mülteci ve yerinden edilmiş insan akınını önlemeye yardımcı olmak için tüm sınırlarını açık tuttu." diye konuştu.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Afganistan konusunda bölgedeki ilgili taraflarla temas halinde olduğunu anlatarak, "Bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının yanı sıra, terörizm ve uyuşturudan arındırılmış bir Afganistan ve Afgan halkının ülkelerinin karderini kendisinin karar verebileceği bir politika izliyoruz." şeklinde konuştu.

News Code 1897186
https://tr.mehrnews.com/news/1897186/

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