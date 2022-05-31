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31 May 2022 10:49

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şerif, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında beraberindeki bakanlar ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Göreve başlamasından bu yana Türkiye'ye ilk ziyaretini yapacak olan Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşmenin yanı sıra heyetlerarası görüşmeye katılacak.

Pakistan-Türkiye ikili ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak olan görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı yapacak.

Başbakan Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna vereceği yemeğe de katılacak. Ayrıca Pakistan'dan önde gelen şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir iş heyeti de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kaynak: İLKHA

News Code 1902575
https://tr.mehrnews.com/news/1902575/

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