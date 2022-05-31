Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün Türkiye'ye geliyor

Göreve başlamasından bu yana Türkiye'ye ilk ziyaretini yapacak olan Şerif, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşmenin yanı sıra heyetlerarası görüşmeye katılacak.

Pakistan-Türkiye ikili ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak olan görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı yapacak.

Başbakan Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna vereceği yemeğe de katılacak. Ayrıca Pakistan'dan önde gelen şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir iş heyeti de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kaynak: İLKHA