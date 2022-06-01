Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

İlşkilerimiz yeni boyutlar kazanacak

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Pakistan’ın Başbakanı Sharif ile görüştük. Ülkemize yaptığı bu önemli ziyaret mükemmel ilişkilerimize yeni boyutlar kazandıracak." ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan Türkiye Pakistan İş Forumun'da konuşan Şahbaz Şerif, iki ülker arasındaki ticaret hacminin 1,1 milyar dolar olduğunu ve bunun yetersiz olduğunu belirtti.