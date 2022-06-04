Yunanistan: Türkiye olası bir askeri çatışmada 'ağır bedel' öder

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı girişeceği herhangi bir askeri çatışmada "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.

Manifesto gazetesine konuşan Bakan Panagiotopoulos, "Karşı tarafı (Türkiye) bir çatışmaya cesaret etmekten caydıran, bizim askeri kabiliyetlerimizdir, çünkü ödemek zorunda kalacakları ağır bedeli biliyorlar. Silahlı kuvvetlerimiz her zaman tetikte ve hazır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi ülkesinde ne zaman sorunlarla karşılaşsa gerginliği kışkırttığını" belirten Panagiotopoulos, Türk hükümetinin bu davranışının Yunanistan'ın uluslararası topluma karşı kendisini anlatmaya hizmet ettiğini kaydetti.

Erdoğan'ın artık Yunanistan'la ikili görüşmeler yapmayacağı yönündeki açıklamasına da değinen Panagiotopoulos şu ifadeleri kullandı:

"İletişim kanallarını kesecek olan biz değiliz ancak iki ülke arasındaki diyalog, saldırgan söylem ve kışkırtıcı davranışlarla tutarlı değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın şunu anlaması gerekiyor...egemenlik haklarının savunulmasında kolaya kaçınılmayacak."

AB'nin Yunanistan'a olan desteğinin önemini vurgulayan Panagiotopoulos, "Yunanistan'ın kendini güvende ve emniyette hissetmesi gereken bir zaman varsa, o da bu zamandır. Yunanistan endişelenmemelidir." dedi.

Panagiotopoulos, Washington'un Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını hatırlatarak, Türk F-16 savaş uçaklarının yenilenmesine yönelik bir programın ABD tarafından onaylanıp onaylanmayacağına dair şüphelerini dile getirdi ve her şeyin Türkiye'nin genel tavrına bağlı olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasını sonlandırdığını söylemişti.

Erdoğan, "Yunanistan ile Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum" demişti.

Kaynak: Euronews Türkçe