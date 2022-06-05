  1. Türkiye
5 Haz 2022 10:13

Kulis haber: Kılıçdaroğlu ile Bahçeli arasında erken seçim pazarlığı

Kulis haber: Kılıçdaroğlu ile Bahçeli arasında erken seçim pazarlığı

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘seçim pazarlığı’ yaptığını öne sürdü.

Genel seçime kadar bir sene olsa da erken seçim tartışmaları tam gaz devam ediyor. Muhalefetteki partiler kasımda erken seçim olabileceğini belirtirken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğinde ısrarcı.

Cumhrubaşkanılığı seçimleri için birlikte hareket eden altı muhalefet partisi ortak adayı henüz açıklamazken, CHP’li kaynaklara göre Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşmeye yakın.

Fox TV’deki Orta Sayfa programında konuşan Zeyrek, iki lider arasında pazarlık konusunu şöyle açıkladı: “Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın MHP de erken seçim açıklasın. Aynı zamanda da ‘Bizim adayımız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ desin seçime gidilsin.

Kılıçdaroğlu ağustos ayında adaylığını resmen açıklamak istiyor. Ama onun beklentisi ‘Seçim kararını açıklayın ben de adayımızı açıklayayım’ yönünde.”

News Code 1902641
https://tr.mehrnews.com/news/1902641/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler